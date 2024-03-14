Üye Girişi
Haberler

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda Kaza: İki Sürücü Yaralandı

Güncelleme:

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrulurken iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi.

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrulurken iki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında O-3 TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istikametinde seyir halinde olan 34 KS 486 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aynı yönde önünde ilerleyen 34 LAE 968 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrularak durdu. Diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ayakta tedavi yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve servis minibüsü çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik meydana geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenler İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kaynarca adayı Mustafa Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karasu adayı Oğuzhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapürçek adayı Orhan Bilici kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hendek adayı Serdar Büyüker kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Geyve adayı Fikret Özer kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Geyve belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ferizli adayı Abdullah Satır kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erenler adayı Muhammed Ekşioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akyazı adayı Şeref Tan kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Adapazarı adayı Aytaç Çakıroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? Emin Barıner kimdir? İYİ Parti Denizli Tavas Belediye Başkan adayı Emin Barıner kimdir? Şükrü Averi kimdir? İYİ Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan adayı Şükrü Averi kimdir? Saadet Partisi Ünye adayı Muhammed Samed Lacivert kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Ünye belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Çelikak kimdir? İYİ Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Çelikak kimdir? Memet Uğur Tatar kimdir? İYİ Parti Denizli Kale Belediye Başkan adayı Memet Uğur Tatar kimdir? Osman Çaybaşı kimdir? İYİ Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı Osman Çaybaşı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title