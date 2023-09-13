ESENLER Metro'da Kadınların Fotoğrafını Çeken Kişi Dövüldü

ESENLER Metro'da kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yolcu, diğer yolcular tarafından dövüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Kirazlı- Yenikapı seferini yapan metroda meydana geldi. İddiaya göre, metroda yolculuk yapan bir kişi, metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti. Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı. Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı. Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı