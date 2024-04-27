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Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

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Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanında bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar yerde yatan bir erkek gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonrası 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, polis ekipleri alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken, şahsın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Esenler'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yanında bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar yerde yatan bir erkek gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonrası 40 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken, polis ekipleri alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken, şahsın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu İnceleme Esenler Edirne Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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