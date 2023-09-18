Esenler'de Yabancı Uyruklu İşyerlerine Saldırı Anları Kamerada

İstanbul Esenler'de 3 saldırgan, yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerine gelerek etrafa ateş açtı. Saldırganlardan biri yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler'de 3 saldırgan yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerine gelerek etrafa rasgele ateş açtı. Saldırganlardan biri yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

19 Eylül'de İstanbul Esenler'de 3 şahıs, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerine gelerek, etrafa rasgele ateş açıtığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Olayın hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların kimlik tespitleri edildi. Olayın zanlılarından Y.D (39), kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan Y.D.'nin, Esenler Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ederken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Öte yandan saldırı anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırganların lokantalara girerek etrafa ateş açtığı görülüyor. O sırada içerde bulunanların ise tezgahın arkasına saklandıkları kameraya yansıyor. - İSTANBUL