Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Menderes ve Fatih Mahallesi'nde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şahısların ikamet ve iş yeri adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün Menderes ve Fatih Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.K.A. ve B.A. kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 556 gram marihuana, 10 adet kırmızı reçeteli tablet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek şarjörü ile 4 adet tabanca şarjörü, 11 adet av fişeği ile 4 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ve 50 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şahıslardan B.A., serbest bırakılırken H.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.