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Esenler'de Trafik Tartışması Sopayla Sona Erdi

Esenler'de Trafik Tartışması Sopayla Sona Erdi
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Esenler'de bir otomobil sürücüsü, öndeki araca sinirlenerek sopayla saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Esenler bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Adam, önce sopayla otomobili tekmelemeye başladı daha sonrada küfürler savurdu. Trafikte yaşanan o gergin anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Esenler Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu yolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Aracından inen adam, önce aracından aldığı sopayla otomobili tekmelemeye başladı ve küfürler savurdu. Aracın sağ ön camından kolunu içeri sokmaya çalışarak sürücüye saldırmak istedi. Başarılı olamayan sürücü daha sonra aracına geri döndü. Yaşanan gergin anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, trafikteki araçların ilerlemesinin ardından iki araç da yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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