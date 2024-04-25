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Esenler'de Trafik Kavgası Sonucu Tornavidayla Öldürülen Motokurye Yakalandı

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Esenler'de yaşanan maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartışan motokurye, araç sürücüsünü tornavidayla öldürdü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan kuryenin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Esenler'de maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünü tornavidayla öldüren motokurye yakalanırken, yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 301. Sokak üzerinde meydana gelmişti. Dönerci dükkanında çalışan kurye ile cadde üzerindeki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma esnasında kurye, araca tornavida ile zarar vererek olay yerinden uzaklaşmıştı. Araç sürücüsü, sepetteki firma isminden kuryenin nerede çalıştığını görmüş bir süre sonra adam, döner dükkanına giderek kurye ile tartışmaya başlamıştı. Araç sürücüsü ile kurye arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş kavga sırasında kurye, elindeki tornavida ile vurup adamı ağır yaralayarak dükkandan kaçmıştı. Ağır yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda A.A. isimli motor kurye yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulamasında "kasten yaralama", "taksirle yaralama" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, araç sürücüsü ile kurye arasındaki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenler trafik Kavga Güvenlik Gözaltı Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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