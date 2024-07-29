Esenler'de tehlikeli oyun oynayan çocuklar korku dolu anlar yaşattı

Esenler'de bir binanın çatı katında oyun oynayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli oyunları izleyenlere korku anlar yaşattı.

Görüntüler geçtiğimiz Perşembe günü Esenler'de kaydedildi. Oyun oynamak için bir binanın çatısına çıkan çocuklar, ellerinde bulunan taşları aşağı atarken görüntülendi. Çocuklar bir süre sonra çatının ucuna doğru sarktı. Çocukları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Canlarını tehlikeye atan çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL