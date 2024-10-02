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Esenler'de Tadilat Sırasında Yangın Çıktı

Esenler'de Tadilat Sırasında Yangın Çıktı
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Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken çatı kullanılamaz hale geldi.

Esenler'de tadilat yapılan 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Alevlerin tüm çatıya sıçradığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın esnasında sokakta olan Bülent Koç, "Çatıda tadilat yapıyorlar. İzolasyon malzemesini pürmüzle yapıştırırken alev alıyor. Yangın çatıda başlıyor. Bir daire kullanılamaz halde. Şuanda yaralı yok. İtfaiye arkadaşlarımız müdahale ettiler. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Ekiplerin, yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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