Esenler'de sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenler'de sokakta çıkan kavgaya bir tarafın ailesi de dahil oldu. Kavgada diğer taraf tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENLER'de sokakta 2 kişi arasında çıkan kavgaya, bir tarafın ailesi de dahil oldu. Kavgadaki diğer taraf sokak ortasında tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışanlardan birinin yakınları da kavgaya dahil oldu. Aile de yer aldığı grup, diğer kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Mahalledekilerin araya girdiği kavga güçlükle son bulurken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.