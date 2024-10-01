Üye Girişi
Haberler

Esenler'de Seyir Halindeki Araçtan Havaya Ateş Açan Kadın Gözaltına Alındı

Esenler'de Seyir Halindeki Araçtan Havaya Ateş Açan Kadın Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de seyir halindeyken aracından havaya ateş açan kadın sürücü M.A., olayın bir yıl önce gerçekleştiği belirlendikten sonra gözaltına alındı. Kadının, erkek arkadaşına ait silahı kullandığı tespit edildi.

Esenler'de seyir halindeki araçtan havaya rastgele ateş açan kadın sürücü dehşet saçtı. Olayın 1 yıl önce gerçekleştiği belirlenirken, erkek arkadaşının silahını kullandığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada bir kadın sürücünün seyir halinde ilerleyen araçtan havaya silahla ateş açtığı anları paylaşması üzerine inceleme başlattı. Seyir halindeki araçtan çevreye rastgele ateş açan şahsın M.A. isimli kadın olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs 29 Eylül'de Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Olayın 1 yıl önce Esenler'de gerçekleştiği, silahın kadının erkek arkadaşı olan O.K.'ye ait olduğu belirlendi. O.K.'nin farklı bir suçtan tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edilirken, M.A.'nın ise çeşitli suçlardan 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.A. isimli kadın hakkında "6136 SKM" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul Esenler 3-sayfa Güncel Hukuk Olay Suç

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });