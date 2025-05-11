Esenler'de Satırla Dolaşan 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Esenler'de elinde satırla dolaşan çocuk kamerada

Satırla dolaşan çocuk yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de elinde satırla dolaşan çocuk şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün Esenler'de bir kişi eline aldığı satırla sokakta gezmeye başladı. sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha ve istihbari çalışmalar neticesinde satırla dolaşan kişinin 14 yaşındaki E.D isimli çocuk şahıs olduğu öğrenildi. Şahıs gözaltına alındı.