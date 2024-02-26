Esenler'de Sakız Paketlerine Gizlenmiş 2.5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenler'de bir eve düzenlenen operasyonda sakız paketlerine gizlenmiş 2.5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada, sakız kutuları içinde gizlenmiş yaklaşık 2.5 kilogram mariuhana, çok sayıda uyuşturucu madde ambalajı, 2 cep telefonu, 100 dolar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler M.Ü ile K.A.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL