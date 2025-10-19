Esenler'de Sahte Kimlik Kullanan Şahsın 24 Yıl Hapis Cezası Olduğu Ortaya Çıktı

Esenler'de, polis uygulaması sırasında ekiplere tehditler savurarak mukavemette bulunan şahsın, hem sahte kimlik kullandığı, hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 17 Ekim'de Esenler Menderes Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında H.B. isimli şahsı, kimlik kontrolü için durdurdu. Bu esnada H.B., polislere tehditler savurarak mukavemette bulundu. Ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın, hem sahte kimlik kullandığı hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı.

Emniyette parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan şahsın, asıl kimliğinin V.B. (31) olduğu ortaya çıktı. Ekiplerce ifadesi alınan şüphelinin, 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL