Haberler

Esenler'de Sahte Kimlik Kullanan Şahsın 24 Yıl Hapis Cezası Olduğu Ortaya Çıktı

Esenler'de Sahte Kimlik Kullanan Şahsın 24 Yıl Hapis Cezası Olduğu Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de polis uygulaması sırasında tehditler savuran ve sahte kimlik kullanan H.B. isimli şahsın, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Esenler'de, polis uygulaması sırasında ekiplere tehditler savurarak mukavemette bulunan şahsın, hem sahte kimlik kullandığı, hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 17 Ekim'de Esenler Menderes Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında H.B. isimli şahsı, kimlik kontrolü için durdurdu. Bu esnada H.B., polislere tehditler savurarak mukavemette bulundu. Ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın, hem sahte kimlik kullandığı hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı.

Emniyette parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan şahsın, asıl kimliğinin V.B. (31) olduğu ortaya çıktı. Ekiplerce ifadesi alınan şüphelinin, 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.