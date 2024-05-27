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Esenler'de Rögar Patlaması: Ölü ve Yaralı Yok

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Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın girişindeki rögarın içinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir dairenin duvarı yıkıldı ancak ölü ve yaralı olmadı. Olay yerine gelen ekipler patlamanın nedenini araştırıyor.

Esenler'de 4 katlı binanın girişinde bulunan rögarın içinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada bir dairenin duvarı yıkıldı.

Patlama, saat 05.30 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın önünde bulunan rögarın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada oluşan basınçla birlikte 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süreli panik yaşayan mahalle sakinleri dairede kimsenin olmaması nedeniyle derin bir nefes alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri rögar kapağını kaldırarak dairede ve çevrede incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda olay yerine İGDAŞ ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı keserek rögarda ölçüm yaptı. Elektrik teknisyenleri ise tedbir amacıyla elektriği kesti.

Yaşanan patlamada, 4 katlı binanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkılırken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı patlamada dairede hasar meydana geldi.

Ekiplerin patlamanın neden kaynaklandığına dair çalışmaları sürüyor.

Patlama sesine uyanan Engin Esinç, "Tam saat 5'i 10 geçiyordu. aracın ön tarafında dumanlar yükseliyordu. Hemen panikle herkes dışarı attı kendini. Basınçla bizim binanın camları kırıldı. Patlama burada rögarın içinde olduğunu tahmin ediyoruz, duvar çöktü. Elektrik ya da doğal gaz patlaması olabilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir ölü yaralı yok. Zaten bugün alt tarafa kiracı gelmişti, üst tarafta da kimse yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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