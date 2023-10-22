Esenler'de Otomobilin Camlarını Kıran Şüpheliler Kaydedildi

Esenler'de kasklı ve kapüşonlu 2 şüpheliden biri, park halindeki otomobilin levye ile camlarını kırdı diğeri ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, ESENLER'de kasklı ve kapüşonlu 2 şüpheliden biri, park halindeki otomobilin levye ile camlarını kırdı diğeri ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Olay, dün 00.30 sıralarında Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet kasklı ve kapüşonlu iki kişi, sokak üzerinde bulunan 34 GF 2141 plakalı otomobilin yanına geldi. Şüphelilerden biri, yanında getirdiği levye ile otomobilim camları parçaladı. Diğeri ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Şüpheliler araca zarar verdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.