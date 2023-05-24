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Esenler'de otomobil tamirhanesindeki patlama anı kamerada

Esenler'de otomobil tamirhanesindeki patlama anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin içinden bazı malzemelerin dışarı doğru fırladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler 3. Sayfa Haberler

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