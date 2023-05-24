Esenler'de otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlama kamerada Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlama kamerada

İSTANBUL - Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patlama saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin içinden bazı malzemelerin dışarı doğru çıktığı görülüyor.