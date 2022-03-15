Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Esenler 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Esenler Fevziçakmak Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasından geçen 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelerek kediyi arayan ekipler bir süre sonra kedinin otoban üzerinde demirlerin arasına sıkıştığını gördü. Esenler Belediyesi veteriner ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa