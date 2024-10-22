Esenler'de Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Berkay S. Hayatını Kaybetti

Esenler TEM Otoyolu'nda motosiklet, seyir halindeki asfalt yenileme aracına arkadan çaptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Berkay S. (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay S. (20) kontrolündeki 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 34 HSM 278 plakalı asfalt yenileme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 yaşındaki Berkay S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan ismi öğrenilemeyen asfalt yenileme aracının şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL