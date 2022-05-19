Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esenler'de bir markette çalışanların da yardımıyla 5 bin liralık ürün çalan 3 şüpheli yakalandı.

Esenler'de bir markette çalışanların da yardımıyla 5 bin liralık ürün çalan 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de bir marketten çalışanların da yardımıyla piyasa değeri 5 bin liralık ürün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan markete gelerek şüphelileri izlemeye başladı. Kısa bir beklemenin ardından iki şüphelinin alışveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik ürünle uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri şahısları takip ederek minibüslerine kadar izledi. Tam o sırada ürünleri minibüse koyan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen D.B. (22), A.B. (22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B. (18), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Hasan Zahid Ezim /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title