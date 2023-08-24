Esenler'de market çalışanına yumruklu saldırı

Esenler'de market çalışanlarıyla kapanış saati nedeniyle tartışma yaşayan müşterinin, görevli kadına yumruk attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta, Havalimanı Mahallesi'nde bir markete gelen kadın müşteri, görevlilerle marketin kapanış saatiyle ilgili tartışma yaşadı.

Marketin kapandığını söyleyen görevlilerle bir süre tartışan kadın, görevli M.K'ye yumruk attı.

Hastaneye giderek darp raporu alan M.K, kadın müşteriden şikayetçi oldu.

Bu arada, olay anı bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kadın müşterinin tartıştığı kadın görevliye yumruklu saldırısı yer aldı.