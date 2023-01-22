Esenler'de madde bağımlısı şahıs aracı yakıp kaçtı

Esenler'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki aracı benzinle yaktı.

Esenler'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki aracı benzinle yaktı. Yangın sonrası araçta büyük hasar meydana gelirken şahsın araca benzin dökerek ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Osman Çoban'a ait olan 34 DN 4867 plakalı araca benzin döktü. Bir süre sonra çakmağı çakan şahıs olay yerinden uzaklaşırken araç yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verirken ilk müdahaleyi o sırada sokaktan geçen Esenler Belediyesi temizlik ekipleri su tankeri ile yaptı. Olayda kimse yaralanmazken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin aracın kundaklandığını raporlaması üzerine polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından benzin döküldüğünü tespit etti.

Aracın sahibi Osman Çoban, "Sabah saat 09.00 sıralarında komşu telefon açtı bana, araban yanıyor dedi. Geldim baktım, itfaiye söndürüyordu, polis geldi. Şahıs olarak tanımıyorum ama güvenlik kamerasından tespit edilmiş, sabıkalı çıkmış. Benzin gibi bir şey döküyor, çakmağı çakıyor, gidiyor. Şikayetçi oldum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme sürerken polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL