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Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı

Esenler'de LPG tankı takılan araçta patlama: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde patlama meydana geldi.

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı takılan araçlardan birinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre A.S.T. (71), M.M.T. (31), M.B. (31), Ş.D. (47) ile Y.D. isimli toplam 5 kişi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler 3. Sayfa Haberler

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