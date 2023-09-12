Esenler'de Kiralık Ev Tartışması Kanlı Bitti

ESENLER'de, kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldüren Selahattin B. tutuklandı.

İddiaya göre Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin B. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikili arkasındaki tartışmada Selahattin B., Serkan Akçiçek'i bıçakladı.

Olay yerinden ayrılmayan Selahattin B., kanlar içinde yerde yatan Serkan Akçiçek'in başında bekledi. Gözaltına alınan Selahattin B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.