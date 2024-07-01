Esenler'de Kavga: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Esenler'de husumetli iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüresiye dövüldüğü kavgada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen M.Ç. isimli şahıs, daha önce mahalleden tanıdığı, alkollü olan F.Y. isimli şüpheli tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırıda yaralanan M.Ç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın devamında F.Y., S.Y., N.Y. ve Ç.Y. isimli şüpheliler, aralarında husumet bulunan H.B.'nin evinin önünde önünde alkol almaya başladı. Grup bu sırada gürültü yapınca H.B olaya tepki gösterdi. Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgaya H.B.'nin yakınları S.K., M.B., E.G. ve H.Y. de dahil oldu. S.K., H.B.'ye ait olan silahla ateş açtı. Karşı gruptan olan F.Y. açılan ateş sonucu yaralandı. Kavga sırasında S.Y. ve Ç.Y. isimli şüpheliler de S.K.'yı bıçakladı. 1 kişinin öldüresiye dövüldüğü kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Olayda silahı ateşleyen S.K., bıçaklı saldırıda bulunan S.Y. ve Ç.Y., olay yerine silah getiren M.B. ile kavgaya karışıp araçlara zarar veren N.B. bugün yakalandı. Gözaltına şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL