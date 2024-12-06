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Esenler'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

Esenler'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti
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Esenler'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda, işletme sahibi İhsan Zekioğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenler'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi 722. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu (62) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, Zekioğlu vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yere yığıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zekioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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