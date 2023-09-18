Esenler'de iş yerine silahlı saldırı: 1 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Esenler'de bir iş yerinde silahla rastgele ateş eden 3 şüpheliden 1'inin yakalandığını bildirdi. Diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği, Esenler'de bir iş yerinde silahla rastgele ateş eden 3 şüpheliden 1'inin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Esenler'de 16 Eylül'de 3 kişinin yabancı uyruklulara ait iş yerine gelerek, etrafa rastgele ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.

Olayın hemen ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların kimlik tespitleri yapılmış olup, olayın zanlılarından Y.D. (39) kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hakkında uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan Y.D'nin, Esenler Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri devam etmekte olup, olayı gerçekleştiren diğer iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.