Esenler'de iş yerine ateş açıldı, bir şüpheli yakalandı

Esenler'de yabancı uyrukluların işlettiği bir iş yerine 3 şüpheli tarafından rastgele ateş açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken bir şüpheli yakalandı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, ESENLER'de 3 şüpheli bir iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. Polis ekipler olayla ilgili yaptığı çalışma sonrasında şüphelilerden Y.D'yi yakaladı.

Olay, 16 Eylül Cumartesi günü Esenler'de meydana geldi. Şüpheli 3 kişi, yabacı uyrukluların işlettiği iş yerine gelerek etrafa rastgele ateş açtı. İş yeri çalışanları korku içerisinde yere yatarlen şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden Y.D'yi (39), kullandığı silahla birlikte yakalarken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan yakalanan Z.D. hakkında "Uyuşturucu, kumar ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından" çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.