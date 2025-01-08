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Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açıldı

Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açıldı
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Esenler Oruçreis Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsüne havalı tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL(İHA) – Esenler'de seyir halindeki bir İETT otobüsüne havalı tabanca ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Esenler Oruçreis Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü durağa yaklaşmak istedi. O sırada bir şahıs havalı tabanca ile otobüse ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayda havalı tabanca ile ateş açılan İETT aracının, 3 kapı camının kırıldığı belirlendi. Araçta bulunan yolcular panik yaşarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenirken, ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğü de tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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