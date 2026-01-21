Haberler

Esenler'de İETT otobüsünün otoparka daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de gaz pedalı takılı kalan bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak otoparka daldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Esenler'de gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen ve içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün otoparka daldığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıkmış, içinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka dalmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluşmuştu. Facianın eşiğinden dönülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün hızla otoparka daldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu