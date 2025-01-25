Esenler'de Halk Pazarında Narkotik Madde Satışı Suçüstü

İstanbul Esenler'de kurulan halk pazarında meyve sebze tezgahında narkotik madde satışı yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Domateslerin arasına gizlediği narkotik maddeler ile birlikte yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'narkotik madde ticareti' suçunun önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Esenler Menderes Mahallesinde kurulan halk pazarında sebze meyve satışı yapan bir kişinin narkotik madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliye domateslerin arasında sakladığı ve tezgahtan narkotik madde satışı yaptığı esnada suçüstü yaptı. Narkotik madde satıcısı şüpheli M.G., ile alıcı Y.K., ve A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda sebze ve meyve kasalarının arasında gizli vaziyette bulunan 11,46 gram kokain, 8 bin 815 TL ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., ve A.A., adli kontrol hükümleri uygulanırken, satıcı M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler tarafından takibe alınan sebze ve meyve tezgahında narkotik madde satışının yapıldığı esnada polis ekiplerinin suçüstü yaptığı anlar kameraya yansıdı - İSTANBUL