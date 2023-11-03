Esenler'de Gelin Alma Merasiminde Havai Fişek Patlaması

Esenler'de gerçekleşen gelin alma merasiminde bir grup, havai fişeklerin patlaması sonucu panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ahmet Cemil YEŞİLMEN / İSTANBUL, ESENLER'de gelin alma merasiminde bir grup, tabancalarla havaya ateş edip, havai fişek attı. Havai fişekler sokaktakilerin üzerine doğru patlayınca öğrenci ve veliler etrafa kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta dün saat 18.30 sıralarında gelin alma merasimi için bir binanın önüne gelen grup, havai fişek atıp tabancayla havaya ateş etti. Okul çıkış saatine denk gelen gelin alma merasiminde, havai fişekler ateşlendikten kısa süre sonra sokaktaki insanların üzerine doğru patlamaya başladı. Okuldan çıkan öğrenciler ve veliler, çığlık atarak kaçtı. Yaralananın olmadığı olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.