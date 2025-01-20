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Esenler'de Feci Kaza: Motosikletli Hayatını Kaybetti

Esenler'de Feci Kaza: Motosikletli Hayatını Kaybetti
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Esenler'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Soner Sarvan Aghayev, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma sonrası motosiklet, bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi.

Esenler'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenler'de yol ayrımı girişinde önce otomobille çarpışan ardından bariyerlere vurarak metrelerce sürüklenen Azerbaycan uyruklu motosiklet sürücüsü Soner Sarvan Aghayev hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.45'te Esenler otogarı istikameti Atışalanı yol ayrımı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Nurullah D. idaresindeki 44 KD 836 plakalı Fiat marka otomobil ile Sarvan Aghayev idaresindeki 34 BK 1250 plakalı BMW marka motosiklet dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet önce bariyerlere çarptı ardından metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kazanın meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrelerce sürüklenen Azerbaycan uyruklu motosiklet sürücü Soner Sarvan Aghayev'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan motosiklet sürücüsünün yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine koştu. Sarvan Aghayev'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza sonucu hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kapatılan şerit tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Nurullah D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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