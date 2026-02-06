Haberler

Esenler'de otomobil yüklü çekici 13 araca çarptı, 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İstanbul Esenler'de arızalanan otomobille yüklü çekici, yokuştan kayarak 13 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici, yokuştan kayarak 13 araca çarparak durdu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi 457. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arızalanan otomobilin yüklendiği sırada çekici bir anda kaymaya başladı. Yokuş aşağı geriyeye kayan çekici önce aracın dışında duran şoföre ardından park halindeki 13 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dizlerinden yaralanan çekici şoförü A.O.E.P.'yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
