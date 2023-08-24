Esenler'de bir kadın market çalışanına yumrukla saldırdı

Esenler'de bir kadın, market çalışanıyla tartıştıktan sonra ona yumruk atarak saldırdı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de bir kadın tartıştığı market çalışanı M.K.'ye yumrukla saldırdı. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 22 Ağustos Salı akşamı Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın markete girip alışveriş yapmak istedi. Market çalışanlarının kadına marketin kapandığını söylemesi üzerine, alışveriş yapmakta ısrarlı olan kadın ise marketin kapanması henüz 10 dakika olduğunu söyledi. Bunun üzerine market çalışanları ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında markete müşteri olarak gelen kadın market çalışanı M.K.'ye yumruk attı. M.K. hastaneye gidip darp raporu aldı. Olayın ardından M.K. ile müşteri kadın polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yumrukla saldırdığı o anlar kamerada

Markete gelen müşterinin market çalışanı M.K.'ye yumrukla saldırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşterinin market çalışanı ile tartıştığı ve daha sonra market çalışanına yumruk attığı görülüyor. - İSTANBUL