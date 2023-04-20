Esenler'de bir araç makas atarken başka otomobile çarpıp kaçtı: O anlar kameraya yansıdı

Esenler O-3 Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, bir araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapısı açılırken, araçta bulunanlar kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan bu anlar bir başka aracın araç içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler O-3 Otoyolu Atışalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil makas atarken iki aracın arasına daldı. O esnada seyir halindeki bir başka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka kapıları açılırken, araçta bulunan kişiler neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada çarpan araç sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Olay anı ise bu sırada yolda seyir halinde bulunan bir başka aracın araç içi kamerasına saniye saniye kamerasına yansıdı. - İSTANBUL