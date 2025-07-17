Esenler'de Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenler'de Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açılması sonucu kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheliler 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Esenler'de seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 16 Temmuz günü Esenler'de seyir halinde olan bir araçtan havaya ateş açılmasıyla meydana geldi. O anların sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Araçta bulunan şahısların havaya ateş ederek ilerledikleri belirlendi. Önce aracın plakası ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.A., E.C., Y.İ.C., E.E.B. M.C.C., İ.A., A.C., isimli şüpheliler olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Sürücüye "araçların zorunlu bir neden olmadıkça trafiği yavaşlatmak", "saygısızca araç kullanmak" suçundan cezai işlem uygulandığı, ayrıca aracı trafikten men edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan da adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyor! Güneş banyosu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.