Esenler'de Alkollü Şahıs Trafik Uygulaması Yapmaya Kalkıştı

Esenler'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yolun ortasında trafik uygulaması yapmaya kalkıştı. Kendisini polis sanan şahıs, yoluna devam etmeye çalışan taksinin üzerine atlarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Esenler'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yolun ortasında trafik uygulaması yapmaya kalkıştı. Kendisini polis sanan şahıs, yoluna devam etmeye çalışan taksinin üzerine atlarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çinçindere Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde ortasında yolu keserek polis uygulaması yapmaya kalkıştı. Cadde üzerinden gelen araçları ara sokaklara doğru yönlendiren şahıs, dakikalarca bu şekilde hareket etti.

Geçmek isteyen taksinin üzerine atladı

Seyir halindeki otomobilleri farklı yollara yönlendiren şahıs, yoluna devam etmek isteyen bir taksinin üzerine atladı. Ticari taksinin üzerine atlayan alkollü şahıs, taksi şoförü yolunu değiştirene kadar aracın üstünden inmedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Alkollü olduğu iddia edilen şahsın polis uygulaması yapmaya kalkıştığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL