Esenler'de binanın en üst katında çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi
Güncelleme:
İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler kısa sürede tüm kata yayıldı ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede tüm kata yayıldı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası kullanılamaz hale gelen daire ve binanın çatısı havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1112 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm kata yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürülürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası daire ve binanın çatısı havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
