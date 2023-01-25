Esenler'de 2. büyük kentsel dönüşüm çalışması başladı

Esenler'de gerçekleştirilen 2. büyük kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde 2 bin 16 bağımsız bölümün yer aldığı 388 binanın yıkımına başlandı. Millet Bahçesi, okul, kreş yapılacak bölgedeki vatandaşlar 15 Temmuz Millet Bahçesi Konutlarına taşındı.

Esenler Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Oruçreis Mahallesi'nde 2. büyük kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Mahallede bulunan 388 binada yer alan 2 bin 16 bağımsız bölümün yıkımına başlandı. Yaklaşık 82 bin metrekare alanda oturan vatandaşlardan bin 990 kişi, akıllı şehir konseptinde yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi Konutlarına taşındı. Yıkımı gerçekleştirilecek diğer bölgelerdeki vatandaşlar kademeli olarak evlerine taşınacak. Tamamı imarlı olan bölgenin büyük bir kısmı imara kapatıldı, 9 bin 872 metrekarelik alan imarlı bırakıldı. Bu alana vatandaşların istifadesine sunulacak okul, kreş gibi sosyal donatı alanları yapılacak. İmara kapatılan diğer alanların tamamına 2. büyük millet bahçesi ve 10 bin metrekarelik kapalı otopark yapılacak. Bölgeye sosyal donatı alanlarıyla birlikte 66 bin metrekarelik bir millet bahçesi inşa edilecek.

"Bin 990 vatandaşımızı yeni evlerine taşıdık"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önemli bir proje hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Şu anda gördüğünüz alan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından biri bu konutların yerine konutlarımızı inşa ettik insanlarımızı buradan yeni konutlarına taşındılar. Bu bölge yaklaşık 82 bin metrekarelik bir alan hepsi imarlı bir bölge 66 bin metrekaresi millet bahçesi, kreş, okul, otopark için millet bahçesi olarak dizayn edilecek seri bir şekilde boşaltıyoruz. Burada bin 990 konut var hepsini transfer ettik taşıdık. Şu gördüğünüz yapılar bir deprem söz konusu olduğunda ilk sıkıntı yaşayacak konutların başında geliyor. Çok şükür bunların yerine insanlara yeni konutlar teslim ettik. İnsanlarımızın güvenli konutlara taşınması için biz devlet olarak büyük bir gayret ortaya koyarken; bu projenin durdurulması için Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tam 9 kez dava açıldı. Bunu da vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum" dedi.

"Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz"

42 yıllık maziyi geride bıraktıklarını ifade eden Süleyman Sarıali, "Eski evimizde otururken tedirgindik. Deprem olursa acaba binamıza dairemize bir şey olur mu diye korku vardı. Şu anda o korkuyu atlattık. Burada da huzurluyuz mutluyuz, aracımızı otoparkımıza çekiyoruz. Eski mahallemizde bu yüzden tartışıyorduk. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL