Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı - Haberler

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Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy'de yakalandı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy'de yakalandı.

Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurularak öldürmüştü. Zanlı, kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saplantılı saldırgan Ümit Karakoyun olayda kullandığı silahla Arnavutköy'de yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asiye Atalay, Esenler, Oruç, 3. Sayfa, Haberler

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