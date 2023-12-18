Üye Girişi
Haberler

Esenler'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği diğerinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği diğerinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin silahlı saldırıdan önce otomobile bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile başka bir araçtan ateş açılmıştı. Araçta bulunan ve vücudunun farklı noktalarına mermi isabet eden Ömer F.Ö. araçtan inerek kaçmaya çalışmıştı. Yaya halde kaçmaya çalışan Ömer F.Ö. (34) yaklaşık 100 metre sonra yere yığılmıştı. Araçta bulunan diğer şahıs ise yaya olarak kaçmaya çalışırken 200 metre kadar ilerledikten sonra tekrar ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ömer F.Ö. ve arkadaşı Onucan Ç.'ye (25) müdahale etmişti. Ömer F.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Onurcan Ç. yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yeri yakınlarındaki otoyolun kenarında bulunan aracın terk edilmiş vaziyette olduğunu ve bagaj kısmında kurşun izi bulunduğunu belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin silahlı saldırı öncesinde otomobile beraber bindiklerini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen Ahmet Y. (29), Serhat Y. (26), Cengizhan T. (31), Salih S.K. (19), Ömer Ö. (23), Muhammed F.K. (21) ve Samet K. (27), 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenler Ömer 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title