'Esencılıs Fareleri' kıskıvrak yakalandı

Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 18 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunan ve vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi, çaldığı araçlarla kaza yaparak kayıplara karıştı. Günlerdir aranan 2'si çocuk 4 şahıs, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamera çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen "Esencılıs Fareleri" son olarak çaldıkları bir araçla kaza yapmış ve kayıplara karışmıştı. 17'si evden hırsızlık, 1'i ise otomobil hırsızlığı olmak üzere toplam 18 ayrı suçtan aranan şahıslar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinden kaçamadı. Hırsızları yakalanmak için harekete geçen polis ekipleri, yüzlerce saat güvenlik kamerası ve saha çalışmalarının ardından 2'si çocuk 4 şahsı, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından şahısların emniyete götürülmesi beklenirken, hırsızların güvenlik kameralarına yansıdı.