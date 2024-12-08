Esad Rejiminin Devrilmesini Kutlayan Suriyelilerin Araç Yolunu Keserek Protesto Eden Şahıs Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriyelilerin Esad rejiminin devrilmesini kutlamalarına tepki olarak bir şahıs araçların yolunu kesti. Olayın sosyal medyada yayıldıktan sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla şahsı gözaltına aldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesini kutlayan Suriyelilerin araçlarının yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esad rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlemesine tepki gösteren şahıs, araçların önünü kesti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, A.K.D. isimli şahsı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı. - KOCAELİ