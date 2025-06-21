Esad'ın Kuzeni Uyuşturucu Kaçakçılığından Yakalandı

Suriye'de güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü ve devrik hükümete bağlı güçlere verdiği destek nedeniyle eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eski rejim döneminde birçok suça karıştığı ve uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Beşar Esad'ın kuzeni Vasım Badi Esad'ın düzenlenen operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu.

ABD yaptırım uygulamıştı

ABD Hazine Bakanlığı, Mart 2023'te Vasım Esad'ı yaptırım listesine almıştı. Vasım Esad'ın Esad rejimini desteklemek için silahlı milislerin kurulması çağrısında bulunduğu, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı ağında kilit bir figür olduğu, bölge genelinde kaçak mal, Captagon ve diğer uyuşturucuları kaçırmak için üst düzey tedarikçilerle ortaklık kurduğu belirtilmişti. - ŞAM