Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Esad güçlerinden okul yoluna topçu saldırısı

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarat al-Naasan kasabasında, Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenlemesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Naasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kayıpları doğrulandı. - İDLİB

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title