Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa il merkezinde 9 ikamet ve 1 işyerine şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonuyla 9 kişi yakalanırken, şüpheli şahıslarla birlikte uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Manisa il merkezinde 9 ikamet ve 1 işyerine şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonuyla 9 kişi yakalanırken, şüpheli şahıslarla birlikte uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde 9 şahsa ait 9 ikamet ve 1 iş yeri adresinde sabah saat 06.30'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 323 adet sentetik ecza hapı, 3 parça halinde 12 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 adet kuru sıkı tabanca, 53 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili T.D.İ (25), C.B.(23), F.A. (24), Y.Ö. (35), F.E. (22), D.E. (27), N.E. (49), G.M (32) ve M.K. (42) isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title