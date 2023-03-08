Eş zamanlı torbacı operasyonunda 3 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Eş zamanlı torbacı operasyonunda 3 tutuklama Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Eş zamanlı torbacı operasyonunda 3 tutuklama TOKAT - Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 80 adet sentetik ecza, 13,81 gram bonzai, 10 adet ecstasy, 6,17 gram metamfetamin, 1,80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden O.B., M.B., F.Ö. tutuklandı. Tokat Adliyesinde hakim karşısın çıkan 3 zanlı polis ekipleri tarafından Çamlıbel T tipi cezaevine teslim edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ankara Tokat 3. Sayfa Haberler

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