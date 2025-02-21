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Eş Zamanlı Operasyonda 20 Şüpheli Hırsız Yakalandı

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Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşya ve para çalan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 23 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenirken, operasyonda adli makamlara sevk edilenlerden 17'si tutuklandı.

Evlerin kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çalan 20 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 yılları içerisinde meydana gelen 23 farklı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin gündüz vakitlerinde ikametlerin kilitli olmayan kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çaldıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu evden hırsızlık olaylarına 28 şüphelinin karıştığı, 5 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Şüphelilerin yakalanması için 18 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde ayrıca aranması olan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.G'nin 21 yıl 11 ay, E.M'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Projeli dosya kapsamında bugüne kadar 9 şahıs ara yakalamalarda ve 17'si dosya sonunda tutuklu, 5'i daha önceden cezaevinde olmak üzere toplam 31 kişi tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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